 
 
Март 28th, 2020

Правительство Израиля готовится перебраться в подземный бункер

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение привести в состояние полной готовности центр кризисного управления, который размещается в подземном бункере, расположенном в окрестностях Иерусалима.

Укрепленный комплекс был построен около 10 лет назад, он предназначен для руководства страной в условиях войны или масштабных природных катаклизмов. Источники в окружении израильского премьера сообщают, что правительство учитывает все сценарии развития событий, принимая в расчет тот факт, что эпидемия может продлиться долгое время.

 

Category: Израиль, Новости ﻿
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