Март 28th, 2020

Папа Римский помолился на пустой площади в Ватикане

Из-за распространения пандемии коронавируса в мире Папа Римский Франциск вечером, 27 марта, провел молитву на площади святого Петра в Ватикане и уделил особое благословение Urbi et Orbi (городу и миру). Он отметил важность единения всех ради победы над эпидемией и спасения мира.

Этот католический обряд Папа Римский осуществлял на пустой площади, обычно переполнена паломниками. Однако в условиях жесткого карантина, который объявили на всей территории Италии, святые литургии сейчас транслируют в режиме онлайн, а верующих призывают оставаться дома.

«Густая тьма опустилась на наши площади, улицы и города она воцарилась над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и удручающей пустотой, что парализует каждую вещь, которую встречает на своем пути: это чувствуется в воздухе, в жестах, об этом говорят взгляды …

Мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимые и дезориентированы, но в то же время важные и нужные, все призваны оставаться вместе, все требуя взаимно поддерживать друг друга. В этой лодке присутствуют все мы », — цитируют проповедь Папы СМИ.