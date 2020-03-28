Март 28th, 2020

Мила Йовович поделилась фото младшей дочери

Мила Йовович недавно в третий раз стала мамой. У них с мужем родилась третья дочь,которую они назвали Ошин.

Актриса порадовала поклонников в период пандемии коронавируса нежными фотографиями младших дочерей — Ошин и ее старшей сестры, четырехлетней Дашиэл. Исполнительница главной роли в фильме «Пятый элемент» показала позитивные снимки и видео из семейного архива.

«Малышки Ошин и Дэш пришли на помощь, чтобы мы все смогли снова улыбнуться. Свайпайте вправо, чтобы посмотреть это бесконечно умилительное видео. Надеюсь, что каждый из вас сейчас в безопасности. Посылаю вам свою любовь!» — обратилась к фолловерам Йовович.

Поклонники восхитились дочерьми Миллы. «Красивые крошки, как и мама», «Детские улыбки — самые прекрасные», «Милашки», «Прекрасные глазки», «Волшебные девочки», «Сладкие ангелочки», — прокомментировали пользователи Instagram.