Март 28th, 2020

Лукашенко хочет посетить «психованную» Москву

Лукашенко сообщил СМИ,что планирует посетить Москву 9-го мая.

«Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Бацька подчеркнул, что на фоне распространения нового коронавируса в стране не отменяются никакие праздничные юбилейные мероприятия и подготовка к ним идет своим ходом.

У белорусского лидера в связи с Днем Победы возникает только одна проблема. Поскольку в Минске также будут праздновать, он раздумывает над тем, как сделать так, чтобы побывать на мероприятиях в двух столицах.

«Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», – отметил Лукашенко.

Также он заявил, что в стране ведется работа по борьбе с COVID-19, все идет по плану, каждый – от медиков до правоохранительных органов – занимается своим делом, но «только без шума и пыли».

Кроме того, он объяснил, почему не собирается закрывать предприятия на фоне пандемии. По словам бацьки, их страна не имеет трубы и не печатает доллары, поэтому нельзя допустить остановки индустрии, что обернется безработицей.