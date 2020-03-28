Март 28th, 2020

Леся Никитюк не может остановиться

Леся Никитюк совсем уже заскучала на карантине. Общительной девушке очень не хватает ее работы и привычного круга друзей.

Леся регулярно проводит прямые эфиры с поклонниками,чтобы не терять связь и активно занимается спортом.

Но,кроме этого,Леся успевает переделать кучу дел по хозяйству,чтобы хоть как-то расходовать свою неуемную энергию.

«Сегодня я поняла что я еще и хозяйка! Побелила все деревья во дворе, замариновала курицу, помыла машину и даже диски, помыла пса, тренировка 40 минут и дополнительно пресс, позвонила всем подругам, даже тем, которым не звонила пол года, убрала в доме, продезинфицировала пол, посеяла на огороде салат и рукколу. Остановите меня!» – поделилась Леся с подписчиками.

В ответ фанаты засыпали звезду комплиментами: «Молодец, карантин с пользой», «Красотка», «Очень красивая», «Какие ноги», «Ты просто богиня».