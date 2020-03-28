Март 28th, 2020

Леди Гага снимет фильм про себя





После успеха драматического фильма «Рождение звезды» американская певица Леди Гага решила не останавливаться, а продолжать продвигаться в сторону мирового кинематографа.



По словам инсайдеров, 33-летняя знаменитость уже готовит сценарий к биографической картине о собственной жизни.



Близкий к артистке источник сообщил, что она годами хотела снять фильм, основанный на событиях из ее прошлого.



Недавно она всерьез занялась этим делом и уже близка к его завершению, – уточнил аноним.



Информатор добавил, что Гага уже связалась с некоторыми своими друзьями, чтобы они дали ей разрешение на экранизацию и обнародованию некоторых деталей их взаимоотношений.



Ожидается, что в центре сюжета будет история о непростом подъеме певицы от статуса «изгоя» до «поп-королевы».



— Она пишет свою историю такой, какой видит ее со своей стороны. Она не хочет, чтобы кто-то из знакомых людей вмешивался в этот процесс и отрицал ее версию, – подытожил инсайдер