Израиль: гостиницы как госпиталя для больных коронавирусом в лёгкой форме

Если раньше израильтяне, возвращавшиеся из-за границы из стран, определённых как «опасные» (с точки зрения эпидемии коронавирусной инфекции), направлялись на домашний карантин, то сейчас введена дополнительная мера: карантин в санаториях для вернувшихся из наиболее опасных стран (в т.ч. Италия и США). Например, в гостинице «Дан» в Иерусалиме находятся на карантине 114 хасидов ХАБАД, вернувшихся с учёбы из США. Вечером 22.03.20 стало известно, что 65 из них заболели, их госпитализировали в больнице «Шмуэль hа-Рофе».

Командование тылом (КТ) и МО открыли санаторий на базе гостиницы «Кикар» в местном совете Голан. Командир санатория – полковник резерва северного округа КТ («Махоз Цафон»), на месте был создан КП КТ для координации между персоналом санатория, медицинскими структурами, полицией и КТ. Вечером 23.03.20 в этом санатории были размещены на карантин 260 израильтян, вернувшихся из Италии.

В целом, на 22:00 23.03.20 ситуация по санаториям:

«Дан Панорама» в Тель-Авиве: 159 больных, ещё 1 отправлен в больницу, 2 выздоровели и выписаны;

«Дан» в Иерусалиме: 63 на карантине, 48 больных, ещё 16 больных отправлены в больницы;

военный санаторий в Ашкелон: 16 больных солдат (на вечер этого дня заразились 20 солдат АОИ).

На 22:30 24.03.20 ситуация по санаториям:

«Дан Панорама» в Тель-Авиве: 190 больных, ещё 3 отправлены в больницу, 2 выздоровели и выписаны;

«Дан» в Иерусалиме: 115 на карантине, из них 52 выявлены заболевшими;

военный санаторий в Ашкелон: 19 больных солдат (на вечер этого дня заразились 28 солдат АОИ, 1 выздоровел).

Утром 25.03.20 представители ГУ кадров АОИ (АКА) сообщили, что изучается возможность создание в Эйлате ещё одного военного санатория для солдат АОИ, на подобии Ашкелонского. Возможно, он будет создан на базе Дома солдата Эйлата. Туда планируют направлять больных с баз в Араве, Южном Негеве и самом Эйлате. Это позволит снизить нагрузку на больницу «Йосеф Таль» города и направлять туда только тяжёлых больных.

25.03.20 министр обороны Нафтали Беннет призвал больных коронавирусом в лёгкой форме переселяться в санатории, предпочтя их домашней госпитализации. Пока его призыв работает лишь частично: на утро 27.03.20 из числа лёгких больных 1,509 болеют в домашних условиях и лишь 410 – в санаториях (на утро этого дня в Израиле было 3,035 заразившихся, в т.ч. 10 умерли и 79 выздоровели; из 2,946 активных случаев 464 находились в больницах, в т.ч. 40 в тяжёлом и 60 в среднем состоянии; по 565 принималось решение о целесообразности госпитализации).

Также 25.03.20 было решено, что МО возьмёт на себя проверки возвращающихся из-за границы из опасных стран. При посадке в Бен-Гурионе они будут проходить первичную проверку, а далее будут направляться на карантин в санаториях. Решение вступит в силу вечером в субботу, 28.03.20.

На 22:30 25.03.20 ситуация по санаториям:

«Дан Панорама» в Тель-Авиве: 242 больных, ещё 3 отправлены в больницу, 2 выздоровели и выписаны;

«Дан» в Иерусалиме: 115 на карантине, из них 54 выявлены заболевшими;

«Кикар» в местном совете «Голан»: 256 на карантине;

военный санаторий в Ашкелон: 21 больной солдат (на вечер этого дня цифры заражённых солдат не менялись: 28, 1 выздоровел).

Утром 26.03.20 было опубликовано, что АОИ готовится открыть ещё 4 военных санатория. Работы ведёт ГУ ТО (АТАЛь). Первым станет 10-я военная больница («Бейт hа-Холим hа-Цваи 10») в Хайфе. Далее будут созданы ещё 3: в Иерусалиме, Црифине и на юге страны (по-видимому в Эйлате, как было сказано выше). Санатории предназначены для военных, но при необходимости могут принять и гражданских. Каждый санаторий будет вблизи гражданской больницы, для возможности быстрой перевозки туда больных в среднем и тяжёлом состоянии. В каждом санатории будет по 30-50 коек.

Также 26.03.20 было опубликовано, что в этот день в Израиль вернутся студенты, учащиеся в университетах Иордании (т.е. речь идёт о израильских арабах). Они будут размещены на карантин в санаториях на базе гостиниц «Бутик Си о Глили» (The Sea Of Galilee) в Тверии и «Прима Парк» в Иерусалиме. Эти санатории готовились КТ, как и в других, в каждом создан КП КТ.

На 21:30 26.03.20 ситуация по санаториям:

«Дан Панорама» в Тель-Авиве: 331 больной, ещё 4 отправлены в больницу, 3 выздоровели и выписаны;

«Дан» в Иерусалиме: 118 на карантине, из них 54 выявлены заболевшими;

«Кикар» в местном совете «Голан»: 256 на карантине;

военный санаторий в Ашкелон: 21 больной солдат (на вечер этого дня цифры заражённых солдат выросли до 45, 1 выздоровел).

Последняя новость опубликована вчера, 27.03.20. По указанию министра обороны Нафтали Беннета Управление закупок МО (МАНhАР) обратилось к гостиницам в Израиле с запросом на взятие в арену ещё 20 гостиниц. Гостиницы должны иметь не менее 200 номеров каждая и располагаться в районе Большого Тель-Авива (Гуш Дан), Шарон, Иерусалим и Мёртвое море. Гостиницы предназначены для карантина израильтян, возвращающихся в Израиль к Песаху. Первые должны открыться уже в начале следующей недели.