Газпром начал продавать газ сам себе









Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей — привели «Газпром» к продаже газа самому себе.

По итогам 2019 года «Газпром» продал газ Газпромбанку на 65 млрд рублей (1,05 млрд долларов по курсу на конец года), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность концерна.

Банк, которым компания на 35% владеет напрямую, а еще на 47% — через пенсионный фонд «Газфонд», закупил 7,6 млрд кубометров экспортного топлива, которое было закачан в европейские хранилища, но нашло конечного потребителя.

Европейские «дочки» банка — Gazprombank (Switzerland) Ltd и GPB Financial Services Limited — выкупали газ по договорам репо. Сделки начались в августе, когда экспортный план «Газпрома» оказался под угрозой.

В начале года глава компании Алексей Миллер обещал повторить рекорд-2018, продав не менее 200 млрд кубометров. Но к концу июня поставки упали 4 млрд кубов, до 97,7 млрд кубов, и к тому же, компания стала убыточной по денежным потокам: расходы на капитальные стройки на 55 млрд рублей превысили поступления от операционной деятельности. В третьем квартале кассовый разрыв увеличился до 166 млрд рублей.

Деньги Газпромбанка пришли в дефицитный бюджет «Газпрома» и обеспечили концерну 4% годового экспорта (7,6 из 199,2 млрд кубометров). Без его учета поставки бы сократились на 10,2 млрд кубов (5%) относительно 2018 года и оказались ниже уровня 2017-го на 3,1 млрд кубометров (1,5%).

Через операции РЕПО с Газпромбанком «Газпром» привлекает ликвидность, объяснял в сентябре зампред правления Фамил Садыгов. «Для компании данные сделки являются инструментом управления оборотным капиталом, позволяя монетизировать собственные запасы газа в периоды низкого спроса», — говорил он.

Продажа газа самому себе, позволяющая выполнить план по экспорту, становится нормой для «Газпрома». Точно так же компания действовала в конце прошлого года, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год.

Продать за рубеж такой объем обещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, но к 27 декабря реализовать удалось только 196,8 млрд кубометров. Решение было найдено: 4,9 млрд кубов «Газпром» продал собственной «дочке» Gazprom Marketing & Trading. Компания подтвердила сделку и объяснила ее «проведением трейдинговых операций».