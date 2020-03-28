Джиган решил продать свой особняк

Оксана Самойлова и Джиган продают свой особняк. Около недели назад они прилетели в Россию из Соединенных Штатов, где у пары родился сын.

Семья пережила тяжелый период. После рождения сына Джигану пришлось лечиться в наркологической клинике и поклонники даже думали,что семья распадется.

Недавно стало известно, что рэпер хочет продать трехэтажный особняк. Соответствующее объявление появилось на сайте о продаже недвижимости, дом выставлен за 140 миллионов рублей.

Пентхаус расположен в элитном поселке Шато Соверен рядом с Новорижским шоссе. Площадь дома составляет 750 квадратных метров, к нему также прилегает территория в 24 сотки.

Жилище построено по эксклюзивному проекту, в нем четыре спальни, гардеробная, кинотеатр, хамам, сауна, гараж на две машины, паркинг и бассейн, имеется пристройка для прислуги.

Видимо,финансовая ситуация Джигана не самая лучшая в связи с последними событиями.