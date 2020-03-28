Март 28th, 2020

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта переехала к отцу

В США ввели карантин, чтобы предотвратить распространении коронавируса. Многие знаменитости, в том числе Анджелина Джоли и Брэд Питт, перешли на режим самоизоляции в своих голливудских особняках. Вот только родные дети пары не хотят проводить это время с мамой, им больше по душе быть сейчас рядом с отцом.

«Они счастливы, что могут сколько угодно быть с Брэдом. В его доме им спокойней, они чувствуют себя более защищенными. Брэд, конечно, рад видеть их у себя. Но всё же решение принимает Энджи», — рассказал друг актера.

Наследникам Питта даже нравится помогает ему в уборке. Они не перечат Брэду, когда он просит их после учебы заняться домашними делами.

Особенно попасть к отцу стремится 13-летняя Шайло. Она упрашивает Джоли отпустить ее к Питту. Между ним и дочерью существует особая связь, благодаря которой девочка легко переживает даже самые тяжелые времена.