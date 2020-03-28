Март 28th, 2020

Деми Роуз поздравила сама себя с Днем рожденья и сделала снимок топлес

Известной британской пышногрудой модели исполнилось 25 лет. Пандемия нарушила планы девушки и праздновать пришлось в одиночестве.

Но красавица решила поднять себе настроение с помощью откровенных фото и у нее это очень даже не плохо получилось.

Звезда позировала в миниатюрном бикини леопардовой расцветки. Для усиления эффекта на одном из фото модель почти полностью обнажила грудь, прикрывшись руками.

Волосы Деми оставила распущенными и сделала легкий макияж. «С днем рождения меня! И хочу сказать коронавирусу: проваливай! Спасибо всем за вашу поддержку. Всегда люблю вас, дорогие», — написала Роуз в Instagram.

Поклонники засыпали ее комплиментами. «С днем рождения! Выглядишь как всегда великолепно», «Отличного дня тебе», «Ты всё еще выглядишь на 18», — написали фолловеры