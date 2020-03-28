Март 28th, 2020

Анна Курникова порадовала поклонников веселым семейным видео

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают троих детей — двухлетних двойняшек Люси и Николаса и двухмесячную дочь Машу. Сейчас звездное семейство находится на карантине.

Певец повеселил поклонников, показав, как проводит время в самоизоляции. Энрике заснял на видео, как он играл с сыном в прятки. В коротком ролике Николас задорно хохочет, прячась от звездного папы под пледом. Иглесиас обращается к наследнику на английском, говоря, что не видит его. Малыша, который отвечает ему: «Ку-ку», он ласково называет Коко.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они поблагодарили музыканта за заряд позитива, который сейчас так необходим на фоне всего, что происходит в мире. Многие также отметили, что Николас становится всё больше похожим на Анну.

«Мамины глаза», «Милота зашкаливает», «Какая же сладость-радость у вас!», «Пересмотрела уже раз 10», «Смех сейчас — это то, что надо!», «Ура! Настроение теперь куда лучше, спасибо!», «Чудо маленькое», — написали фолловеры.