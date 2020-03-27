Март 27th, 2020

Звезда «Хеллбоя» обвинил фанатов в провале фильма

Дэвид Харбор, исполнивший главную роль в перезапуске «Хеллбоя», считает, что фильм провалился из-за фанатов оригинала Гильермо дель Торо. По его мнению, они были враждебно настроены к проекту ещё до начала съёмок новой картины.

«Я думаю, он провалился ещё до начала съёмок, потому что люди не хотели, чтобы мы делали этот фильм, ведь в мире уже существовало нечто знаковое, созданное Гильермо дель Торо и Роном Перлманом, — говорит Харбор. — Но мы его всё-таки сделали, и фильм получился весёлым, конечно, у него были свои проблемы, но люди были очень против него, и это их право, а я многое для себя усвоил».

Напомним, что перезапуск «Хеллбоя» вышел в 2019 году и собрал в прокате скромные 44 млн долларов при бюджете в 50 млн.