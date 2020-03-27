Март 27th, 2020

Золото Сталина на затонувшем крейсере оценили в 81 миллион долларов

28 апреля 1942 года из Мурманска в Англию вышел конвой «QP-11», состоящий из 13 торговых судов. Его охранение осуществляли 12 военных кораблей, включая легкий крейсер «Эдинбург» типа «Таун», который и вел конвой.

Только старшие офицеры крейсера знали о специальном грузе, принятом на борт в Мурманске: 93 деревянных ящика, в которых содержалось 465 слитков золота общим весом в 5536 кг. Золото для большей сохранности разместили в артиллерийских погребах.

29 апреля конвой обнаружила немецкая авиаразведка, а уже 30 апреля на его пути встала группа немецких подлодок из семи единиц.В результате атаки крейсера торпедами,он получил пробоину и крен , командующий приказал эвакуировать команду и затопить крейсер вместе с ценным грузом.

Таким образом, «Эдинбург» ушел на дно глубиной в 260 м в 187 милях от Мурманска, унеся с собой и 57 жизней британских моряков и 5,5 тонн советского золота.Поскольку груз был застрахован советским Госстрахом на полную стоимость, и на треть перестрахован британской страховой компанией за военные риски и риски при транспортировке, страховые платежи были выплачены, а право собственности на утонувшее золото перешло к страховым организациям.

В 1981 году Кейт Джессоп, британский военный водолаз в отставке, занимавшийся поиском кладов обратился к владельцам золота, после тщательного изучения его кандидатуры и плана поиска и подъема груза, стороны дали свое согласие.

Через пять месяцев после начала поисков был найден первый слиток. Работы по подъёму золота осуществлялись непрерывно. Ящики после долгого нахождения в воде развалились, всё было покрыто толстым слоем ила и мазута. Водолазы с использованием грунтонасоса с трудом, временами наощупь, находили слитки золота и грузили их в сетку, с помощью которой поднималось золото на борт судна. На судне постоянно дежурили представителистраховой компании, фиксируя количество поднимаемых слитков. Всего был поднят 431 слиток золота общим весом 5129,3 кг.

Позже стоимость этого груза была оценена в 81 миллион долларов.