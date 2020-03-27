Март 27th, 2020

Запасы России тают со скоростью 5% в неделю

«Международные резервы РФ по состоянию на 20 марта составили 551,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,8 млрд долларов США, или на 5,1%, под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.»



Из за цены на нефть, нескольких войн и реакции рынков на эпидемию, ЗВР Кремля горят со скоростью 30 ярдов в неделю. Интервенции по удержанию рубля, недоимки за газ, падение акций ключевых компаний — все пошло в копилку. Напоминаю, что у них 300 ярдов долга. Считанные недели до того, как россияне начнут резать бюджет и сосать лапу.



Если мы сейчас перестанем лохматить бабушку, любить скорость и получим кредит у МВФ, то у нас есть неслабый шанс увидеть, как эта раковая опухоль впадает в жесточайшую рецессию. Лично при нашей жизни. Все жертвы и лишения будут не зря. Нельзя проебать этот момент из-за бизнес интересов нескольких людей.

Кирилл Данильченко