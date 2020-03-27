Март 27th, 2020

За информацию,которая поможет арестовать Мадуро, в США пообещали 15 миллионов

На сайте Госдепартамента США пообещали награду за информацию о президенте Венесуэллы Николасе Мадуро. Награда составляет 15 миллионов долларов.

Американские власти также предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновниках. Минюст США предъявил Мадуро и его соратникам обвинения в причастности к торговле наркотиками и хранении оружия

«Занимая ключевые посты при режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, участвуя отгрузке наркотиков из Венесуэлы, контролируя самолеты и маршруты, которыми наркотики вывозятся из Венесуэлы», — говорится в сообщении.

По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США переправляют до 250 тонн кокаина.

Американские власти считают, что за это должно отвечать руководство Венесуэлы, которое вступило в сговор колумбийскими повстанцами. В случае признания Мадуро виновным по предъявленным обвинениям в США ему грозит пожизненное заключение.

Николас Мадуро занимает пост главы Венесуэлы с 2013 года. В начале 2019 года спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Россия и Китай поддержали действующего президента Мадуро.

Гуайдо в качестве главы Венесуэлы признали США, несколько стран Евросоюза и Латинской Америки. В 2016 году в США к длительным тюремным срокам уже приговорили племянников жены Мадуро. По версии американских властей, они организовали поставку крупной партии кокаина в США.