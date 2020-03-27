Врачи объяснили как соль убивает здоровье — как оказалось, высокое содержание соли в продуктах не только снижает иммунитет, но и вызывает ряд других опасных последствий. Katarzyna Jobin et al. / Science Translational Medicine, 2020

Диета с высоким содержанием соли ухудшает развитие пиелонифрита у мышей и снижает антибактериальную активность иммунной системы. Оказалось, что большое количество соли в рационе связано с нарушением баланса гормонов почек: снижается выделение альдостерона и повышается — глюкокортикоидов. Последние ослабляют дейтельность нейтрофилов, и те оказываются неспособны переварить фагоцитированные бактерии. Сходные эффекты показали и эксперименты на людях. Статья опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Для западного типа питания характерно потребление большого количества соли, но при этом важно помнить, что диета с высоким содержанием соли связана с рисками развития многих заболеваний, в том числе она стимулирует воспалительные и аутоиммунные процессы. Солевой баланс организма поддерживают почки — их нефроны реабсорбируют соль из первичной мочи и создают высокий осмотический градиент, благодаря которому происходит обратное всасывание воды.

О влиянии высокой концентрации соли на иммунитет почек существуют противоречивые сведения. С одной стороны, после пересадки почки высокое содержание соли вызываетпротивовоспалительный эффект. Однако в недавних исследованиях продемонстрировали, что при большой осмолярности клетки эпителия канальцев почек привлекают провоспалительные элементы иммунитета. Ученые предполагают, что это — механизм защиты почек от бактериальных инфекций.

Мочевыделительная система — уязвимая для инфекций часть организма. Заболевания мочевых путей, которые вызваны бактериями, очень распространены и затрагивают четверть населения планеты, особенно молодых девушек. Более 70 процентов таких инфекций связаны с бактериями Escherichia coli: они проникают в мочевой пузырь, а оттуда поднимаются к почкам и вызывают пиелонефрит.

Ученые из Германии и Австралии под руководством Катаржины Джобин (Katarzyna Jobin) из Боннского университета вызвали развитие пиелонифрита у мышей, которым неделю перед этим давали корм с повышенным содержанием соли. В пище контрольных животных концентрация соли была либо стандартной, либо пониженной. Непосредственное влияние соли на рост колонии Escherichia coliпроверили на культурах бактерий.

Затем ученые исследовал ряд факторов, которые могли опосредовать влияние соли на иммунитет. Для этого измерили концентрацию в почках и крови мышей ряда гормонов, связанных с солевым обменом. Кроме того, оценили антибактериальную активность различных типов клеток иммунитета.

Также проверили влияние высокосолевой диеты на людей: десять добровольцев в течение недели потребляли дополнительные ежедневные шесть граммов соли. В начале и в конце этого периода у участников брали анализы крови и мочи.

В почках мышей, которые питались кормом с высоким содержанием соли, было значительно больше бактерий Escherichia coli (p < 0,01), а пиелонефрит у них развивался активнее, чем у контрольных животных.

Срез почек мышей ,которые питались кормом с нормальным (слева) и высоким (справа) содержанием соли. Бактерии Escherichia coli покрашены зеленым маркером

Нейтрофилы животных, в диете которых было много соли, успешно фагоцитировали бактерий, но не убивали их. Это противоречило данным о том, что высокая концентрация соли стимулирует иммунные клетки. Авторы работы вырастили нейтрофилы и макрофаги на культуре с повышенным содержанием соли и выяснили, что такие условия увеличили антибактериальную активность только иммунных клеток второго типа.

Неожиданно ученые обнаружили, что у экспериментальных животных в почках концентрация соли не была увеличена. Поэтому, если соль и увеличивает антибактериальную активность, в этом случае для почек это не имеет значения. Зато диета с высоким содержанием соли привела к увеличению количества гормонов надпочечников глюкокортикоидов в крови мышей. Это было связано с тем, что у этих животных была неактивна ренин-ангиотензиновая система, которая в норме задерживает соль в организме.

Исследователи проверили связь повышенного уровня глюкокортикоидов с пассивностью нейтрофилов — эти вещества используют в клинике в качестве иммунносупрессантов. Для этого тем мышам, в корме которых было нормальное количество соли, вводили синтетический глюкокортикоид дексаметазон. Активность нейтрофилов, но не макрофагов этих животных, действительно была снижена, эти клетки также не могли убить фагоцитированные бактерии. А у животных с высокосолевой диетой после того, как им ввели ингибитор рецептора к глюкокортикоидам, нейтрофилы эффективнее боролись с Escherichia coli, а проявления пиелонефрита снизились.

Ослабленность нейтрофилов сказалась не только на уязвимости почек к Escherichia coli. Иммунная система мышей, в рационе которых было много соли, хуже противодействовала и бактерии Listeria monocytogenes, которая вызывает широкий спектр инфекций.

У людей ученые обнаружили корреляцию между данными о количестве потребляемой соли и географическим распределением инфекций мочевых путей. У добровольцев, которые в течение недели потребляли на шесть граммов соли больше, уровень альдостерона в крови снизился, а концентрация кортикостерона вечером была значительно увеличена. Таким образом, высокосолевая диета нарушает дневной ритм выделения глюкокортикоидов. Кроме того, у участников эксперимента нейтрофилы хуже переваривали поглощенные бактерии.

Потребление большого количества соли плохо сказывается не только на иммунитете. Так, например, уже известно, что диета с высоким содержанием соли приводит к нарушению мозгового кровообращения и ухудшению когнитивных функций. К счастью, этот эффект обратим.

Алиса Бахарева