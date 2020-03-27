Март 27th, 2020

Врачи назвали самые полезные сочетания соков для здоровья



Врачи Бостонского института медицины назвали самые полезные сочетания соков для здоровья.



Многие страдают от авитаминоза и ослабления иммунитета. Самый несложный и вкусный способ усилить защитные силы организма – фрештерапия. Свежие фрукты и ягоды – настоящий концентрат витаминов и минералов, поэтому улучшают функционирование клеток всего организма, в том числе иммунной системы.



Самые полезные свежевыжатые соки



Витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость. Предлагаем список самых полезных миксов:



Морковь + Имбирь + Яблоко. Укрепляет иммунитет и способствует потере лишних килограммов.



Яблоко + Огурец + Сельдерей. Снижает рис онкологических заболеваний, уменьшает уровень холестерина в крови и помогает от головной боли.



Помидор + Морковь + Яблоко. Улучшает цвет кожи и устраняет неприятный запах изо рта.



Морковь + Яблоко + Болгарский перец. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот микс помогает наладить пищеварение и дарит коже сияющий вид.



Апельсин + Имбирь + Огурец. Снижает температуру и насыщает организм влагой.



Ананас + Яблоко + Арбуз. Выводит лишние соли, полезен для печени и почек.



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Яблоко + Огурец + Киви. Улучшает цвет и увлажненность кожи.



Груша + Банан. Обеспечивает организм калием, полезным для сердца и сосудов.



Морковь + Яблоко + Груша + Манго. Снижает артериальное давление, выводит токсины и обладает согревающим эффектом.



Грейпфрут + Апельсин + Мандарин + Лайм + Гранат. Благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет иммунитет.



Сельдерей + Ананас + Имбирь + Морковь. Этот освежающий напиток способен сжигать жир.



Яблоко + Апельсины + Ягоды. Богат антиоксидантами, восполняет дефицит витамина С в организме.