Март 27th, 2020

В Украину вернулись 7 тысяч эвакуированных граждан

С 20 марта в Украину спецпоездами возвращаются граждане,которые не смогли самостоятельно добраться на Родину.Таких поездов уже пришло 11.

Десять таких эвакуационных поездов выбывали из польского Перемышля. Пограничный контроль пассажиров этих поездов осуществлял персонал Мостиского отряда в железнодорожном пункте пропуска «Мостиска» Львовской области. А более 650 пассажиров поезда четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев) прошли пограничный контроль на столичном вокзале. Для этого были привлечены инспектора Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений пограничники проводили комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление признаков заболевания у граждан. Каждому из пассажиров измеряли температуру, их опрашивали о самочувствии.



Кроме того, все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними установлен медико-санитарный надзор.