Март 27th, 2020

В Модиин-Илите задержали раввина, занимавшегося с детьми Торой вопреки карантинному запрету



В Модиин-Илите полиция нагрянула в школу сети «Талмуд Тора», где вопреки карантинному запрету, введенному израильскими властями для противодействия распространения эпидемии COVID-19, продолжались занятия учащихся.



По сообщению пресс-службы полиции, в момент появления полицейских в классе занимались около сорока учащихся.



Стражи порядка потребовали от руководителя учебного заведения немедленно распустить детей, однако тот отказался. Учащиеся тоже бурно протестовали против прекращения занятий, обзывали полицейских «нацистами» и отказывались разойтись по домам.



Освободить территорию школы удалось лишь после применения ограниченной силы к подросткам.



За вопиющее нарушение режима карантина проводивший занятия раввин-преподаватель был задержан. Вместе с ним в полицейский участок отправился один из наиболее активных протестующих, которому вменяют оскорбление сотрудника полиции и неподчинение требованию представителя власти.



Всего в течение пятницы за различные нарушения режима карантина штрафным санкциям были подвергнуты 396 граждан.



Как сообщалось ранее, размер штрафа за нарушение режима карантина может достигать пяти тысяч шекелей. Помимо этого нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 218 УК Израиля («действия, способные повлечь за собой распространение инфекционного заболевания») и по статье 287 («нарушение правительственного указа»).



В случае, если нарушения были допущены без злого умысла, т.е. по халатности, предусмотренное законом наказание может достигать 3 лет лишения свободы, если суд усмотрит признаки умышленного деяния — до 7 лет тюрьмы.



