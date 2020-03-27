Март 27th, 2020

Украина займется разработкой зенитных ракет большой дальности

ГККБ “Луч” разработал проект по созданию нового зенитного ракетного комплекса средней дальности с заявленной максимальной дальностью поражения цели до 100 км, на базе непосредственно ракет “Ольха”.

Это стало возможным не только благодаря высокой точности ракеты, но и тому, что обладая дальностью поражению 120 км и более, высота её полёта достигает 30 км.

Согласно опубликованной Defense Express информации, зенитная управляемая ракета (ЗУР) будет размещаться на ТПК (штатные от С-300), которые производит предприятие “Визар” (во времена СССР проводил сборку ракет 5В55 для С-300), а контур управления ракетой будет схож с тем, что применяется в модернизированных ЗРК С-125.