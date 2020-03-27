Украина займется разработкой зенитных ракет большой дальности

ГККБ “Луч” разработал проект по созданию нового зенитного ракетного комплекса средней дальности с заявленной максимальной дальностью поражения цели до 100 км, на базе непосредственно ракет “Ольха”.
Это стало возможным не только благодаря высокой точности ракеты, но и тому, что обладая дальностью поражению 120 км и более, высота её полёта достигает 30 км.
Согласно опубликованной Defense Express информации, зенитная управляемая ракета (ЗУР) будет размещаться на ТПК (штатные от С-300), которые производит предприятие “Визар” (во времена СССР проводил сборку ракет 5В55 для С-300), а контур управления ракетой будет схож с тем, что применяется в модернизированных ЗРК С-125.
Таким образом, эволюция “Ольхи” не остановилась лишь на её непосредственном применении в режиме “поверхность-поверхность” а выходит на новый уровень – “поверхность-воздух”. Насколько успешным будет реализация данного проекта, покажет только время, но на руку играет не только то, что в наличие имеется уже полностью готовый и испытанный боеприпас, но и то, что значительная часть оборудования так же готова. Следовательно, вывод в небо “Ольхи” займёт гораздо меньше времени.
Но интересно другое… Насколько серьезно будет отличаться модификация ракеты для ЗРК от ракеты РСЗО и возможно ли будет в перспективе применять один и тот же боеприпас для разных целей?
Ведь если на этот вопрос будет утвердительный ответ, то выходит, что Украина получит поистине универсальный высокоточный 300-мм боеприпас. И это не только положительно скажется на нашей обороноспособности, но и значительно повысит экспортные возможности “Ольхи”, которая уже приглянулась Индии.
Источник: Одесский курьер
Leave a Reply