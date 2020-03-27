Март 27th, 2020

Ученые объяснили почему мужчины с темными волосами живут меньше

Ученые объяснили почему мужчины с темными волосами живут меньше — проблема оказалась в большей степени генетической. Однако у брюнетов есть одно преимущество — взросление у них также наступает несколько раньше.

Проанализировав геномы сотен тысяч мужчин и женщин, исследователи обнаружили генетические корреляции между временем наступления полового созревания и самыми разными признаками. Оказалось, что поздний пубертат коррелирует со светлым цветом волос, а также с пониженным риском развития некоторых возрастных болезней и более долгой жизнью. Каким именно механизмом это обеспечивается, пока неясно, но ученые склонны винить во всем гипофиз. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Половое созревание у людей наступает не одновременно — свой вклад в его наступление вносят и гены, и среда. Биологи давно подозревают, что время наступления пубертата сказывается на дальнейшей жизни и здоровье человека. По крайней мере, уже есть данные о том, что раннее созревание повышает риск развития ряда болезней, например, рака и диабета 2 типа. Какой именно механизм связывает эти два факта, пока неясно. Кроме того, большинство этих работ проводятся на женщинах — отчасти потому, что у них проще зафиксировать точку начала полового созревания (время первой менструации).

Ученые под руководством Джона Перри (John Perry) из Школы клинической медицины Кембриджского университета учли гендерный дисбаланс в таких исследованиях и воспользовалась британским биобанком (UK Biobank) — большой базы генетических данных — чтобы отобрать геномы 207126 мужчин и поискать гены, которые могут быть связаны со временем пубертата. Начало полового созревания исследователи оценивали по опросникам: испытуемых просили вспомнить, когда у них появились первые его признаки — ломка голоса и волосы на лице — раньше или позже, чем у сверстников.

В предыдущих работах ученые уже определили, какие гены коррелируют со временем начала менструации у женщин. Из 328 таких генов 266 оказались связаны с ранним, а 276 — с поздним появлением волос на лице у мужчин. Свои результаты исследователи подтвердили еще на двух выборках — 55871 мужчинах из базы данных компании 23andMe и еще нескольких тысячах мальчиков из лонгитюдного исследования ALSPAC. Во всех этих случаях оказалось, что ряд генных вариантов действительно коррелирует со временем наступления пубертата.

Таким образом, по крайней мере некоторые генетические механизмы, ответственные за половое созревание, должны быть одинаковыми у мужчин и женщин. Тем не менее, частично эти механизмы должны и различаться: в выборке 23andMe 15 из 387 наиболее значимых генных вариантов для женщин и 5 из 76 наиболее значимых для мужчин у другого пола не коррелировали со временем полового созревания.

Среди генных вариантов, которые у мужчин коррелируют со временем пубертата, ученые отметили три, которые в геноме соседствуют рядом с генами, ассоциированными с пигментацией кожи и волос. Это выглядит логичным, поскольку при половом созревании кожа и волосы часто темнеют. Однако связи между интенсивностью пигментации и временем созревания до сих пор никто не обнаруживал. Авторы работы проанализировали данные о 179954 мужчинах из британского биобанка и выяснили, что у носителей натуральных рыжих, темно-каштановых и черных волос пубертат наступает раньше, чем у блондинов и светлых шатенов (p < 0,05). Этот же эффект они подтвердили у 238195 женщин.

Наконец, исследователи подсчитали генетическую корреляцию между временем начала пубертата и риском развития болезней у мужчин (поскольку она уже известна у женщин). Они обнаружили, что ранний пубертат коррелирует с риском возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, диабетом второго типа, а также злоупотреблением алкоголем и курением. Корреляции с риском развития рака простаты они не нашли, зато оказалось, что каждый год отсрочки пубертата коррелирует с дополнительными 9 месяцами жизни.

Авторы работы не ставили целью выявить детально механизмы тех закономерностей, о которых они пишут. Тем не менее, они выдвинули гипотезу, что цвет волос и половое созревание могут быть связаны через гипофиз: эта железа выделяет одновременно гонадотропные (то есть регулирующие развитие половых желез) гормоны и меланоцит-стимулирующий гормон, который влияет на пигментацию. Можно предположить, что в производстве этих гормонов могут участвовать одни и те же ферменты.