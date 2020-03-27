Март 27th, 2020

Тилль Линдеманн мог заразить зрителей на концерте в Москве

Сегодня немецкие СМИ сообщили, что бывшего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, фронтмена коллектива Lindemann,госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Берлине с коронавирусом.

До этого артист давал концерты в Москве и,естественно,многие зрители сейчас обеспокоены состоянием своего здоровья.

Эту ситуацию прокомментировали московские медики.

«На расстоянии, со сцены, он людей заразить не мог. Но те, кто с ним контактировал близко, другие артисты, работники сцены, им стоит провериться, обратить внимание. Если у них есть симптомы, они могут пойти и провериться. Что касается зрителей, которые были в зале, они не могут быть заражены», — сказал врач в интервью СМИ.

После концертов в Москве 57-летний музыкант вернулся в немецкую столицу, где у него поднялась высокая температура. Его отвезли в клинику, где артисту сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным, также у вокалиста выявили пневмонию. Отмечается, что сейчас больной чувствует себя лучше, опасности для его жизни нет.

Концерты коллектива прошли на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве 15 марта. Музыканты сделали два концерта в один день. Зрителей было около десяти тысяч.