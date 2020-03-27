Март 27th, 2020

Селена Гомес порадовала поклонников новым клипом

Селена Гомес решила не отменять премьеру клипа из-за пандемии и выложила видеоработу на трек «Dance Again» из своего нового альбома «Rare». В ролике певица предстала в элегантном, но при этом весьма соблазнительном образе. На Селене было облегающее платье-комбинация цвета шампань, которое она надела на голое тело.

Стилисты завили волосы звезды и сделали эффектный макияж. На глаза Гомес нанесли тени в тон платью и подчеркнули ресницы тушью, а губам придали насыщенно персиковый оттенок. Финальным штрихом стали крупные золотистые серьги.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Селена. Фанаты также обрадовались тому, что она выглядела счастливой и беззаботной, танцуя под зажигательный трек. Многие также шутливо отметили, что клип соответствует мерам предосторожности по распространению коронавируса: кроме самой певицы, на видео больше никого нет.

«Как же приятно видеть тебя такой!», «Красотка, ты скрашиваешь мое время на карантине», «Невероятная! Эти кудри, это платье… просто вау!», «Твой позитив не может не радовать», «Селена умничка, соблюдает социальную дистанцию», — написали фолловеры.