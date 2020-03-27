Россияне ринулись закрывать вклады в банках

Российские банки столкнулись с наплывом клиентов, закрывающих вклады и требующих выдать наличные со счетов, после того, как президент Владимир Путин объявил о введении налога на процентный доход от депозитов выше 1 миллиона рублей.Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое цитируют ТАСС

Ситуация чревата «набегом на банки, первые признаки которого уже видны», констатируют в АБР.

Начиная с 25 марта — дня обращения Путина к нации — наблюдается существенное увеличение «заявок на закрытие вкладов и поручений на снятие наличных денежных средств со счетов» со стороны клиентов-физлиц, говорится в письме.

Отчасти происходящее связано с «отсутствием в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога», считают в АБР.

Закрытие вкладов и изъятие наличных приходится на момент, когда в стране вводятся кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса. Это ставит банковскую систему под двойной удар: приток платежей сокращается, а отток — набирает обороты.

В связи с этим банки просят ЦБ о вливаниях дополнительной ликвидности. В частности, на 6 месяцев регулятор мог бы запустить безотзывные кредитные линии (БКЛ) для банков, не входящих в перечень системно значимых. У последних такой инструмент, де-факто представляющий из себя денежную эмиссию на покрытие оттока клиентских денег, уже есть.

Аналогичный инструмент нужен всем банкам без исключения, считают в АРБ.

Кроме того, банки просят ЦБ о валютной ликвидности. По аналогии с кризисом 2014-15 гг центробанк мог бы запустить валютное репо — выдавая доллары из своих резервов под залог ценных бумаг. Наконец, «участники рынка готовы использовать и иные инструменты, которые предложит регулятор», говорится в письме.

Налог на вклады, продолжающий тренд на ужесточение налоговой политики в России, заработает с 2021 года, а взиматься фактически будет в 2022-м году — за предыдущий годовой период, заявил в четверг глава Минфина Антон Силуанов.

По данным АСВ, он затронет порядка 6 миллионов вкладчиков и около 57% от общей суммы депозитов, размещенных в банковской системе — 17,4 трлн рублей из 30 трлн. Их держателям, по оценке Альфа-банка, придется заплатить в бюджет около 100 млрд рублей.

Дробление банковских вкладов в связи со введением налога является бессмысленным, заявил накануне глава Сбербанка Герман Греф.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал он в эфире телеканала РБК.