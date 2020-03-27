Март 27th, 2020

Почти тысяча смертей от COVID-19 за сутки в Италии

Число смертей от вспышки коронавируса в Италии достигло 919 за сутки в пятницу, 27 марта, сообщают местные СМИ. Общее количество смертей возросло до 9 134.



В пятницу зафиксирован самый высокий ежедневный показатель с момента возникновения эпидемии 21 февраля.



Общее количество подтвержденных случаев также возросло до 86 498 с предыдущих 80 539.



Также сообщается, что 10 950 человек выздоровели от COVID-19. В реанимации находятся 3 732 человека.



Наиболее пострадавший северный регион Ломбардии сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем ​​и остается в критической ситуации. Там зарегистрировано в общей сложности 5402 случая смерти и 37 298 случаев.

http://mignews.com/news/disasters/world/270320_201222_60124.html