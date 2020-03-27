Март 27th, 2020

Пэрис Хилтон пообещала раздеться во время изоляции

Звезда опубликовала снимки в фотоблоге.

Известная американская светская львица Пэрис Хилтон озадачила фанатов пикантными снимками.

В своем Instagram 39-летняя звезда опубликовала серию фотографий, на которых демонстрирует весьма сексуальные образы.

«Дома наслаждаясь этим прекрасным видом. Я люблю Лос-Анджелес», — подписала один из снимков знаменитость.

«Посылаю всем много любви. Оставайтесь дома», — призвала звезда.

Снимками, на которых Пэрис позирует в плаще на обнаженном теле, демонстрируя пышное декольте, она призвала всех оставаться дома в период карантина, объявленного из-за пандемии коронавирус.

На фотографиях Хилтон демонстрирует несвойственную себе дерзость, позируя на фоне живописных пейзажей и металлических конструкций.

Поклонники Пэрис пришли в большой восторг от ее новых снимков.

«Люблю тебя, спасибо за то, что ты позитивная во всем этом», «Ого, какая те невероятная», «Роскошные ноги и грудь», — писали в комментариях поклонники звезды.