Март 27th, 2020

Однокомнатные квартиры в Украине

Желающие купить однокомнатные квартиры в Одессе не всегда руководствуются потребностью в небольшой площади. Часто решение зависит от финансовой возможности. Чтобы не потратить больше, чем планировал, но получить желаемое, лучше обратиться к опытному застройщику. СК Будова уже несколько десятилетий строит дома с говорящим за себя девизом: «Всегда приятно возвращаться домой!».

Почему лучше покупать однокомнатные квартиры в новостройке

В погоне за доступностью и желанием сэкономить, потенциальные покупатели обращаются к сомнительным риэлторам. Загораясь приобретением вторичного жилья, они руководствуются несколькими сомнительными пунктами, каждый из которых быстро разбивается о реальное положение вещей:

«Вторичка» более дешевая» только на первый взгляд. Низкая стоимость часто оборачивается против самого покупателя, начиная с вполне не мифических долгов и заканчивая неприятными сюрпризами состояния старых домов. Прохудившиеся крыши, отжившая свой срок и не приспособленная под современные нужды электропроводка, холодные стены, некачественное отопительное оборудование и многое другое серьезно бьет по кошельку. После ликвидации всех недостатков дешевая «однушка» превратится в дорогой пентхауз, правда, только по стоимости. Однокомнатные квартиры в новострое от Будова на 100% застрахованы от подобных неприятностей, ведь вы будете первым и единственным хозяином комфортного жилья.

«Не нужно вкладывать больших денег в ремонт». Этот сомнительный пункт изучили на практике все, кто хоть раз покупал вторичное жильё. Нередко капитальный ремонт старой квартиры превышает самые нескромные ожидания состоявшегося владельца. Ведь при первичном осмотре вам никто не даст поднять половицы или оторвать обои от стен. Вторичный фонд может таить еще более неприятный сюрприз — не узаконенную перепланировку. Заключая договор на покупку новой малогабаритной квартиры вам предоставляется подробное описание дизайна с перечислением материалов. При желании можно еще больше сэкономить, купив жилье совсем без отделки.

«Старое здание находится в местах с хорошо освоенной инфраструктурой: рядом магазины, остановки, места отдыха». Так думают только люди, мало знающие о современных новостроях. Жилищные комплексы от собственника оборудованы всем, что может понадобиться — охраняемая территория, зоны отдыха для взрослых и детей, парковки, магазины и многое другое. Близость к автобусным развязкам можно уточнить или изучить самому. В городе большинство новостроек от СК Будова имеет выгодное расположение. Это близость к побережью, рекреационным зонам, торговым центрам, а некоторые дома выстроены непосредственно в исторических районах Одессы, сразу становясь элитными.

Совершая покупку в сданном доме или приобретая квадратные метры на начальном этапе его строительства компанией Будова, вы можете досконально изучить все интересующие вопросы. Для этого достаточно написать менеджеру или заказать звонок непосредственно с сайта https://budova.ua/sales/realty-odessa/.

Выбор застройщика

Чтобы не рисковать собственными деньгами, собираясь купить однокомнатную квартиру, обратитесь к строительной компании с репутацией. Проблемные тяжбы с недобросовестными застройщиками уносят нервы и деньги. Но даже если вы смогли въехать в купленный горе-новострой, неприятности могут поджидать уже на начальном этапе проживания — от плохой отделки, сантехники, отопительного оборудования до скупо утепленных стен, текущих крыш, холодных, неуютных подъездов.

Почему именно Будова? Качество возводимых зданий уже проверено временем. Технология строительства по методу тоннельной опалубки обеспечивает экономию материалов и рабочей силы при возведении дома, что снижает стоимость квадратного метра и ускоряет строительство. Сейсмоустойчивые, теплые каркасы с фасадами из стеклофибробетона обеспечивают прохладу в жаркое время и тепло в зимний период. Вы сможете хорошо сэкономить на утеплении, звукоизоляции, монтаже электропроводки — всё это за вас сделают специалисты компании. За всю историю существования СК Будова получает только положительные отзывы от покупателей и партнеров по бизнесу, что можно всегда проверить в интернете на форумах собственников жилья.

Однокомнатные квартиры от застройщика СК Будова

Ценовой вопрос является главным, и опытный строитель предоставит будущему покупателю возможность выбрать из нескольких вариантов. Суммарная стоимость складывается прежде всего из цены за один квадратный метр. Но квартира на первом или на средних этажах может обойтись в разную сумму. Влияние на цену оказывает расположение, вид из окна, присутствие отделки, и, конечно, класс жилья.

В жилом комплексе на Гагарина,9 вам предложат в собственность небольшую квартиру от 40 до 52 метров без отделки. Дом будет оборудован электросетями с медным кабелем, бетонной стяжкой полов, установленными счетчиками горячей и холодной воды, электричества. Вместе с квадратными метрами в собственность вы получаете возможность пользования бесшумным лифтом, установленном в теплом подъезде, который оформлен по индивидуальному проекту. Территория вокруг жилого комплекса будет озеленена и оформлена для отдыха жильцов. Вся инфраструктура развитого микрорайона в пешей доступности.

Удобнее покупать однокомнатные квартиры без посредников и на начальном этапе строительства. Во время закладки фундамента умный застройщик осуществляет продажу дешевле на 5 и более процентов. В Будова весь процесс находится в одних руках — от оформления проектной декларации до контроля за окончанием строительства, поэтому никаких дополнительных наценок не существует.

Комплекс «Новый берег» уже сдан. Будущее жилье можно посмотреть не в проектной документации, а собственными глазами. Здесь можно купить однокомнатную квартиру, которую сложно назвать малогабаритной — до 80 квадратных метров. Квартиры-студии с большой прихожей и санузлом , а некоторые поделённые на спальню и кухню-столовую придутся по вкусу не только одиночкам, но и семьям с детьми. Многие имеют вид на морское побережье.

Уже сданы дома в комплексах «Михайловский», «Альтаир 2», «Апельсин», великолепный дом на Осипова, «Мандарин» и другие.

Более подробную информацию о всех многочисленных предложениях СК Будова в Одессе можно получить на сайте https://budova.ua/sales/buy-apartment-odessa/. Здесь вы сможете не только подробно прочесть о приглянувшемся доме, выбрать планировку, но и легко связаться с отделом продаж, чтобы узнать о стоимости и действующих скидках и акциях на покупку.