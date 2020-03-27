Март 27th, 2020

Найдено еще одно место, где и как на перевале Дятловазагадочно гибнут туристы

Загадочная смерть дятловцев- не единственная тайна гибели туристов при непонятных обстоятельствах. Немало секретов хранят Левозерские тундры – горный массив в Мурманской области.

Там в январе 1973 г. погибли «весьма странным образом» десять лыжников. Дело засекретили, официальной версией произошедшего назвали переохлаждение.

Местные говорят о том, что случай идентичный трагедии дятловцев, практически один к одному. Все повторно, все события: разрезанная палатка, разбросанные вещи и мертвая группа туристов, однако, когда и с кем это случилось, выяснить не удалось.

Также упоминается о гибели при загадочных обстоятельствах двух альпинистов в 1950-х годах. Очевидцы трагедии, которым удалось спастись, испытывали необъяснимый страх. Их не покидало ощущение преследования.

Жертвами второго перевала Дятлова стали туристы в 1965 г. На лицах отброшенных от палаток тел читалось выражение жуткого ужаса. Что они могли увидеть, неясно до сих пор.

Злой рок продолжал преследовать людей в Левозерской тундре. Последний случай произошел несколько лет назад. В 2017 г. на Кольском полуострове обнаружен брошенный лагерь без каких-либо человеческих следов. Хозяева оставленных палаток исчезли без следа.

Никаких серьезных расследований в этом месте не велось.Потому все вопросы,пока что,остаются без ответа.