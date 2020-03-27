 
 
Март 27th, 2020

Марув разозлила фанов своим видео

марувАнна Корсун вчера записала очередное скандальное  видео.

В нем девушка очень эмоционально комментирует свой разговор с украинским консульством в России. Дело в том,что Марув ,несмотря на запрет,поехала на выступление в Россию.

Но вернуться домой уже не смогла из-за перекрытых границ. В консульстве отказались решать проблемы артистки,которые она сама себе создала и это вызвало гневный комментарий Анны даже с нецензурной бранью в адрес консульства.

Такое неуважительное отношение к госучреждению возмутило подписчиков Марув и они тут же начали высказывать ей все,что думают по этому поводу. Тоже не стесняясь в выражениях.

А сегодня,на странице звезды,появился грустный пост о плохих людях,которые мешают Марув самовыражаться и  зарабатывать деньги в России. Реакция подписчиков на этот пост вполне ожидаема.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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