Март 27th, 2020

Марув разозлила фанов своим видео

Анна Корсун вчера записала очередное скандальное видео.

В нем девушка очень эмоционально комментирует свой разговор с украинским консульством в России. Дело в том,что Марув ,несмотря на запрет,поехала на выступление в Россию.

Но вернуться домой уже не смогла из-за перекрытых границ. В консульстве отказались решать проблемы артистки,которые она сама себе создала и это вызвало гневный комментарий Анны даже с нецензурной бранью в адрес консульства.

Такое неуважительное отношение к госучреждению возмутило подписчиков Марув и они тут же начали высказывать ей все,что думают по этому поводу. Тоже не стесняясь в выражениях.

А сегодня,на странице звезды,появился грустный пост о плохих людях,которые мешают Марув самовыражаться и зарабатывать деньги в России. Реакция подписчиков на этот пост вполне ожидаема.