Кабмин стремительно тащит Украину к дефолту и голоду

На повестке дня предполагалось два вопроса: где взять бабла на борьбу с коронавирусом, когда в бюджете и без него минуса, и как уговорить депутатов принять «антиКоломойские» законы, чтоб МВФ дал Украине бабла на борьбу с коронавирусом и всей той хернёй, которую успели напороть зелёные в экономике.
Кабмин такой пришел и сказал, что они тут подумали и решили «перераспределить стредства». Это такая фраза, которой проебавшие всё «крепкие хозяйственники» прикрывают процесс закрывания дыр в днище корабля жопами матросов.
Для «борьбы с коронавирусом» по плану Кабмина дефицит госбюджета увеличивается почти в 4 раза, нахуй марширует образование, ОТГ гордой поступью идёт туда же, сельхозпроизводители не отстают, им тоже по пути.
Дороги – минус 8 млрд. грн.
Театры, украинское кино, спорт и вот это вот всё – не толпимся на пороге! Проходимте нахуй, пожалуйста, у нас тут вирус!
На местные выборы денег тоже нет, но вы держитесь.
Фракции, конечно, оху…удивились они, в общем, и сказали, что без согласования с ВР они на это пойтить не могут. А некоторые, особо наглые и умеющие немножечко читать, заметили «что ряд предложений никак не касается мер по противодействию эпидемии».
Мы ж тут с вами думали, что они с вирусом борятся аж вот так, акакже. Но по ходу просто бабла нет вообще, а вирус многострадальный и не такое стерпит.
Это ж просто как щель в полу, куда можно закинуть сколько угодно средств без какого-либо осязаемого выхлопа. Причем как фактических, реальных денег, так и сказок про них.
- Где баблобля? – спросит голодный нарид через пару месяцев?
- Ну как же? Всё на боротьбу с вирусом ушло! – ответят зелёные профессионалы.
- Так люди ж всё также мрут! – немножечко не врубится в концепцию борьбы нарид.
- А если б не боролись – мёрли б в два-три раза больше! – окончательно заргументирует в асфальт любые вопросы власть и пойдёт себе пару мерсов прикупить. Для нервов.
Кстати, только по официальным данным в НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ отпуска ушло больше 3-х миллионов человек, около 70-ти% легально трудоустроенных граждан. Самозанятые на рынках, в общепите, на стройках и тыды, гдет через месяц начнут нюхать бибу вместе со своими детьми и котами.
И если пенсам хоть три копейки на хлебушек дадут, то молодым и работоспособным нет. И в Польшу на клубнику не поедешь. А подкожного жира в виде накоплений на черный день у подавляющего большинства нет или очень мало.
Варианта останется только два – тихо сдохнуть с голода или полная анархия, голодные бунты и весёленькие времена, когда на улицах начнут тупо убивать за пакет со жратвой.
И тут мы вернёмся ко второму пункту повестки дня на вчерашнем заседании Кабмина с фракциями. О том, что проголосовать «антиКоломойские» законы НАДО, потому что МВФ – это ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вариант, когда проебал уже совсем всё.
Но голосов разума для принятия необходимых законов нет и поэтому «вопрос этот вообще не поднимался». Я спецом рыла носом интернет, но кроме этой фразы никакой инфы не нашла. Исправьте меня, если я плохо искала.
Так что будет весело. Не преключайтесь. Ты ошибёшься всякий раз, когда начнешь думать, что все круги пиздеца ты уже прошел и удивить тебя особо нечем.
Таня Адамс
На повестке дня предполагалось два вопроса: где взять бабла на борьбу с коронавирусом, когда в бюджете и без него минуса, и как уговорить депутатов принять «антиКоломойские» законы, чтоб МВФ дал Украине бабла на борьбу с коронавирусом и всей той хернёй, которую успели напороть зелёные в экономике.
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