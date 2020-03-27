Март 27th, 2020

Известным астрологом названы самые чистоплотные мужчины

Известным астрологом из Милана Джузеппе Коррадо названы самые чистоплотные мужчины, об этом пишет газета laliga.

Первый в нашем списке Мужчина-рак. Если говорить прямо — он ненавидит грязь и мусор. Он из тех, кто будет принимать ванну 2-3 раза в день, а после рукопожатия вытирать руку.

И он это будет делать не из-за неуважения, а просто ему будет неприятны чужие бактерии и микробы.

Это уже клонит на обсессивно-компульсивное расстройство. Быть одержимым идеей быть чистым. Но такие мужчины-Раки не все.

С ума сойдет если кто-то рядом начнёт сморкаться или вытирать нос.

Следующий в нашей подборке это мужчина-Овен. Что можно сказать? Очень повезло жене с таким мужем…

Он без вопросов помоет посуду, протрёт пыль и помоет окна. Его не надо заставлять, он сделать это сам, без чьей-либо инициативы. Сам может о себе позаботится и постирать свои вещи. Да и не только свои, а к примеру пастельное белье

От мужчина Овна всегда приятно пахнет. Он заботится о гигиене.

У Мужчины-Рыбы, по-моему, самая любимая сказка в детстве была — «Мойдодыр». Живет в чистоте, не потерпит, если после кружки чая на столе останется след от чашки. Сразу протрет весь стол.

Если на одежде есть хоть небольшое пятнышко — это вещи уже не место в его гардеробе.

Волосы у мужчины-Рыбы всегда причесаны, а ногти подстрижены. Стирать и гладить приучен в рождения.

Ну и, наверное, самый чистоплотный из всех знаков — Лев. Мужчина лев будет содержать в чистоте не только себя, но и всё что его окружает. Его машина всегда будет отмыта, даже если на улице идет дождь. В салоне не будет ни одной крошки.

Дом будет в гармонии. Всё должно лежать по полочкам, никак иначе! — скажет Лев.