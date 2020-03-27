Индия предполагает гибель десятков миллионов жителей от коронавируса

С 25 марта в Индии ввели карантин: более чем миллиарду индийцев запретили выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости.



Нарендра Моди, премьер-министр Индии, объявил, что страна полностью закрывается на карантин, который продлится как минимум 21 день и будет распространяться на все 36 штатов и территорий Индии. До этого карантин вводили отдельные индийские штаты, также Индия закрыла границы для большинства путешественников из Европы. В своем обращении Моди подчеркнул, что социальное дистанцирование — единственный способ обезопасить себя от коронавируса. «Если мы не сможем справиться с этой пандемией в течение следующих 21 дня, страна и ваша семья потерпят поражение на год. Если мы не сможем управлять следующими 21 днем, тогда многие семьи будут уничтожены навсегда», — подчеркнул премьер Индии.





очередь в супермаркет



Премьер добавил, что продолжат работать основные услуги жизнеобеспечения: водоснабжение, электричество и другие коммунальные услуги, медицинские услуги, пожарная служба и производство и продажа продуктов питания. При этом магазины, торговые учреждения, фабрики, мастерские, офисы, рынки и места отправления культа будут закрыты, а междугородние перевозки, движение автобусов и метро будут приостановлены. Также будут приостановлены все стройки.







полицейские патрулируют улицы с палками — ими они бьют нарушителей карантина, которые выходят из дома.

На данный момент в стране официально зарегистрировано больше 700 случаев заражения коронавирусом, 14 человек умерли. Хотя по сравнению с другими странами этот показатель далеко не самый высокий, власти Индии опасаются, что в случае широкого распространения инфекции она может убить миллионы человек. Особенную опасность COVID-19 может представлять в индийских трущобах, где у людей нет возможности соблюдать правила гигиены. Как пишет npr.org, около 600 млн индийцев, живущих в трущобах, не имеют регулярного доступа к чистой воде. Во многих домах трущоб нет ванных комнат или водопровода. Некоторые из их жителей берут воду из общего крана, другие пользуются водой из цистерн, которую привозят несколько раз в неделю.



бездомный мужчина набирает воду из поврежденного водопровода

«Где они найдут воду и мыло, в которых они нуждаются?» — задается вопросом Беллур Прабхакар, профессор микробиологии и иммунологии в Университете Иллинойса. Прабхакар также считает, что социальное дистацирование невозможно в трущобах и очень сложно для реализации во всей стране.

По данным Всемирного банка, в Индии очень высокая плотность населения — 455 человек на квадратный километр. Это значительно больше, чем в Китае (148 человек на кв.км.), и намного выше, чем в среднем по миру (60 человек на кв.км).



картинка по запросу «социальное дистанцирование в Индии».

Как пишет CNN, относительно небольшое количество случаев заболевания COVID-19 в Индии может быть связано с тем, что в стране провели недостаточное количество тестов на коронавирус. По состоянию на 25 марта в стране провели 15 тысяч тестов, тогда как в Южной Корее, население которой составляет 52 млн человек, сделали 300 тысяч таких тестов. Еще одной причиной относительно небольшого числа зарегистрированных случаев коронавируса в Индии может быть жаркий климат. Хотя о том, что коронавирус хуже распространяется при высоких температурах воздуха, пока нет подтвержденных данных, вероятность этого есть, так как это респираторная инфекция. Но если температура воздуха все-таки не влияет на коронавирус, он может стать для Индии огромной проблемой.

По данным Всемирного банка, Индия тратит лишь около 3,66% своего ВВП на здравоохранение, что намного ниже среднего мирового показателя в 10%. При этом в разных штатах Индии уровень здравоохранения существенно отличается. The Guardian пишет, что в стране всего 40 тысяч аппаратов ИВЛ, один врач на 11 600 человек, одна больничная койка на 1 826 человек и одна койка в местах, предназначенных для людей с подозрением на коронавирус, на 84 тысячи человек.

Паника и дискриминация врачей

После объявления всеобщего карантина жители некоторых индийских городов начали массово скупать продукты. Были и другие проявления паники. CNN пишет, что врачей, медсестер и других медработников, которые арендуют жилье, арендодатели начали часто выселять из-за опасений, что они могут быть заражены COVID-19. «Многие врачи в настоящее время оказываются на дорогах со всеми их вещами, и им некуда идти во всей стране», — говорится в письме к властям индийской врачебной ассоциации.

В похожей ситуации оказались и сотрудники авиакомпаний, особенно те, которые были задействованы для возвращения индийцев на родину из других стран, откуда они не могли самостоятельно выехать из-за карантина. В Сети было широко распространено видеообращение сотрудницы авиакомпании IndiGo. В нем она рассказывает, что из-за ложных слухов о том, что она заразилась, преследованиям со стороны членов местного сообщества подверглась ее мать, которой в местном магазине отказывались продавать еду.

По данным BBC, в аналогичной ситуации оказались и сотрудники индийских железных дорог. «Мы ежедневно общаемся как минимум со 100−150 людьми, но нам не выдавали никаких защитных или дезинфицирующих средств. Мы продолжали работать, потому что так много пассажиров хотели добраться до своих деревень до карантина. Теперь наши соседи подозревают, что мы, возможно, подхватили коронавирусную инфекцию», — рассказала одна из них.

Живущий в Индии россиянин Адрей Жалевич рассказал Медузе, что иностранцев в Индии тоже подозревают в том, что они разносчики инфекции. «Если европеец чихнул бы в общественном месте, то мог реально палкой получить. Могут бросить палку, в конце февраля на балкон к нам прилетал кусок кирпича. От той же полиции можно палкой получить. Все шарахаются [от иностранцев], как от прокаженных», — заявил он. По данным издания, иностранцам также отказывают в продаже продуктов и воды и выселяют их из отелей.

За чертой бедности

21-дневный карантин будет для многих индийцев тяжелым испытанием. Больше 300 млн жителей страны живут за чертой бедности и зависят от своих ежедневных заработков. Так, неформально, работают и зависят от ежедневной заработной платы большинство строителей в стране.



очередь бездомных и наемных работников, которые ждут раздачи еды.

Рам Ядав, 55-летний рикша из северного Дели, который снимает комнату с еще четырьмя людьми, рассказал, что его тревожит то, что он не может зарабатывать деньги как минимум три недели. «Я должен заплатить за свою комнату, заплатить арендную плату за мой транспорт, и у меня есть семья, которая ждет, чтобы я отправил денег, но я не знаю, как я это сделаю и как выживу. Мы уже просто варим рис с солью на обед», — говорит он. Ядав также отметил, что там, где он живет, физическое дистанцирование попросту невозможно.

По оценкам правительства, около 102 миллионов человек в Индии, включая 75 миллионов детей, не имеют удостоверения личности и не могут рассчитывать на помощь государства.

Новое Время