Март 27th, 2020

Элтон Джон организует большой концерт для сбора средств на борьбу с кронавирусом

Британский певец и композитор Элтон Джон организует специальный концерт для сбора средств для борьбы против пандемии коронавируса.

Выступление будут транслировать телеканалы Fox и iHeartMedia. Вместе с ним в концерте примут участие такие знаменитости, как Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Кис и другие.

Все звезды останутся у себя дома и записывать выступления с помощью собственного оборудования.

Концерт состоится в воскресенье в 21:00 по вашингтонскому времени . Всех зрителей попросят сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.

Ожидается, что в общей сложности выступления звезд продлятся около часа.