Элтон Джон организует большой концерт для сбора средств на борьбу с кронавирусом

Британский певец и композитор Элтон Джон организует специальный концерт для сбора средств для борьбы против пандемии коронавируса.
Выступление будут транслировать телеканалы Fox и iHeartMedia. Вместе с ним в концерте примут участие такие знаменитости, как Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Кис и другие.
Все звезды останутся у себя дома и записывать выступления с помощью собственного оборудования.
Концерт состоится в воскресенье в 21:00 по вашингтонскому времени . Всех зрителей попросят сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.
Ожидается, что в общей сложности выступления звезд продлятся около часа.
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