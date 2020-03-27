Март 27th, 2020

Диетологи рассказали какое пиво помогает при вирусной инфекции

При вирусной инфекции легких можно употреблять подогретое до температуры 36-37 градусов пиво светлых сортов. Так считают диетологи из института питания в Дублине, о чем они поведали на страницах ежегодного справочника о здоровье. Теплое светлое пиво хорошо расширяет бронхи и оказывает расширяющий эффект на легкие, что позволяет избавиться от излишней мокроты в них. Однако при возникновении пневмонии теплое пиво уже не оказывает такого эффекта, а скорее наоборот.

Также диетологи рассказали, что по результатам исследования выяснилось также, что пиво также способно улучшить структуру сухожилий и связок, состояние костной ткани, поскольку содержит в своем составе кремний – вещество, которое является важным для этих тканей строительным материалом. Так что употребление пива может быть прекрасным средством для профилактики остеопороза.

Солод, который также является неотъемлемой частью этого напитка, имеет в составе необходимые для организма человека углеводы, а также белки, некоторые ферменты и минеральные соли. В процессе приготовления все перечисленные полезные компоненты остаются в готовом напитке.

Кроме того светлое жиыое пиво благотворно влияет на пищеварение, если его не выпивать больше бокала в день.