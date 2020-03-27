 
 
Март 27th, 2020

Девушка-боец MMA потренировалась на улице в белье и вызвала споры среди фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

Лореда показала несколько упражнений по отработке ударов и подписала ролик словами «когда устал сидеть дома». Часть пользователей назвала тренировку спортсменки «сексуальной и горячей», посчитав, что такие видео помогают во время пандемии. Другие раскритиковали американку за то, что она не соблюдает условия самоизоляции. «Зачем ты вышла на улицу?» «Тебе наплевать на карантин», — писали они.

На счету Лореды 10 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>