Март 27th, 2020

Девушка-боец MMA потренировалась на улице в белье и вызвала споры среди фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

Лореда показала несколько упражнений по отработке ударов и подписала ролик словами «когда устал сидеть дома». Часть пользователей назвала тренировку спортсменки «сексуальной и горячей», посчитав, что такие видео помогают во время пандемии. Другие раскритиковали американку за то, что она не соблюдает условия самоизоляции. «Зачем ты вышла на улицу?» «Тебе наплевать на карантин», — писали они.

На счету Лореды 10 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.