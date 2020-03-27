Март 27th, 2020

Американцы создали активный голеностопный экзоскелет. Он делает бег легче

Разработчики из Стэнфордского университета провели испытания прототипа активного голеностопного экзоскелета, позволяющего снизить нагрузку на ноги при ходьбе и беге. Согласно сообщению университета, первые испытания показали, что затраты энергии на бег со включенным экзоскелетом уменьшаются в среднем на 15 процентов.

Одной из основных задач экзоскелета является увеличение силы мышц. Такие устройства позволяют, например, с меньшими усилиями поднимать грузы большой массы или преодолевать большие расстояния меньше уставая. Разработчики из Стэнфордского университета полагают, что их устройство станет своего рода новым транспортным средством.

Голностопный экзоскелет крепится к голени с помощью ремней и к обуви с помощи веревки, пропущенной петлей под стопой. Кроме того, экзоскелет имеет небольшую поддерживающую углепластиковую платформу, которая размещается под мыском стопы. Прототип экзоскелета собственных электромоторов не имеет: он управляется тросиками, которые натягиваются или ослабляются внешними электромоторами.

Испытания экзоселета проводились на беговой дорожке. В них приняли участие 11 опытных бегунов. Испытания проводились на экзоскелете как в пассивном, так и в активном режимах. Проверки показали, что пассивном режиме экзоскелет увеличивает затраты энергии на бег на 13 процентов по сравнению с бегом без устройства.

Разработчики также испытали устройство в режиме имитации пружин, как если бы оно имело пружины в своей конструкции и было пассивным. В этом случае испытания показали, что затраты энергии на бег в экзоскелете были на 11 процентов больше, чем без него.

В целом разработчики пришли к выводу, что активный голеностопный экзоскелет позволяет увеличить