Март 26th, 2020

Выбираем район для проживания в пригороде Киева

Выбор места расположения жилья — задача особой важности. Каждый из нас хочет жить в благоприятном, экологически чистом районе, где много зелени, хорошая транспортная развязка и развитая инфраструктура. Выбор, как правило, основывается на субъективных пожеланиях и предыдущем опыте покупателя. Действительно, во многом именно от района и места расположения дома зависит комфорт жизни вашей семьи.

Итак, если вы рассматриваете квартиры в пригороде Киева, для начала задумайтесь о дальности работы от будущего жилья, так как вам придется ездить на нее ежедневно. В связи с этим многие стремятся выбрать ЖК неподалеку от Киева. Также учитывайте следующее:

Если есть дети, то нужно предусмотреть удобное расположение школы, детского сада и поликлиники.

Безопасность ЖК — наличие систем видеонаблюдения, шлагбаумов на въезде, качественного освещения.

Поэтому не поленитесь изучить информацию о разных ЖК в пригороде столицы, тем более, что практически у каждого проекта работает официальный сайт.

В каком районе купить квартиру

Сегодня возводится большое количество жилых комплексов вблизи от столицы. Учитывая статистику ближайшего пригорода, можно отметить, что зачастую жители предпочитают покупать квартиры в Гатном, Вишневом, Софиевской и Петропавловской Борщаговках или Крюковщине.

Еще в начале нынешнего столетия они не отличались от других похожих населенных пунктов — малоэтажные постройки, небольшая численность населения и малоразвитая инфраструктура определяли их низкую популярность. Сегодня та же Крюковщина является перспективным и интересным местом с активным возведением ЖК. Застройщики предлагают разные виды жилья, возможность рассрочки и полное сопровождение покупателя — от выбора квартиры до оформления в собственность.

Какое жилье можно купить в Крюковщине

Ярким примером современного жилого строительства является ЖК “Благород”. Он строится в Крюковщине, состоит из 25 10-этажных домов, возводимых по монолитно-каркасной технологии. Покупателей привлекает широкий разбег площадей квартир — от 33 м2, и обилие панорамных окон. Из других особенностей жилья отметим:

Возможность покупки квартиры на разных стадиях строительства или отделки.

Подключенные коммуникации — отопление, вода, электроснабжение.

Просторные комнаты — от 10-13 м2.

Организованная инфраструктура — придомовая территория оснащается спортивными и игровыми площадками, есть коммерческие здания и помещения под социальные нужды. Все дома оборудованы вместительными площадками под коляски. Одновременно с заселением подключается система видеонаблюдения. На въезде в некоторые ЖК, “Благород” один из таковых, также устанавливается шлагбаум.

Кроме того, жилье в пригороде Киева доступнее в цене по сравнению со спальными районами столицы. В селе Крюковщина можно подобрать квартиру со стоимостью от 13 000 грн за м2.