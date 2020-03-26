Врачи рассказали какие болезни вызывает плохой сон

Ученые выяснили, что если люди засыпают позже привычного времени, то во время сна и на следующий день их пульс значительно выше нормы. Такие же закономерности обнаружили и при отходе ко сну более, чем на 30 минут раньше обычного, хотя в таком случае пульс возвращался к норме через несколько часов сна. Статья опубликована в журнале npj Digital Medicine.
Многочисленные исследования демонстрируют, как сильно гигиена сна влияет на наше здоровье. Недостаточная длительность сна увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, а также снижает общую продолжительность жизни. Взрослым людям ученые и врачи советуют спать по 7-9 часов в сутки, однако важна не только длительность сна сама по себе. Менее изучено влияние на здоровье режима сна, хотя во всех рекомендациях указывают, что необходимо ложиться в одно и то же время. Если время отхода ко сну меняется день ото дня, страдают нервная система и метаболизм. Про влияние того, насколько постоянно время, когда мы ложимся спать, на сердечно-сосудистую систему, известно не так много.
Ключевой показатель, который отражает здоровье сердечно-сосудистой системы, — пульс в состоянии покоя. Высокий пульс связанс повышенным риском смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель важен в динамике: на здоровье влияет то, как он меняется во времени и с возрастом и насколько быстро возвращается к норме после подъема.
Группа ученых из Университета Нотр-Дам во главе с Луисом Фаустом (Louis Faust) регистрировала пульс и время отхода ко сну у 557 студентов с помощью трекеров активности (умных браслетов). Всего были собранные данные за более чем 255 тысяч ночей. Нормальное время отхода ко сну вычисляли в каждый семестр отдельно как промежуток в 30 минут до и после среднего времени засыпания.
Если участники ложились спать на 30 минут раньше привычного времени, их пульс не изменялся. Однако засыпание больше, чем на полчаса раньше обычного приводило к значительному увеличению сердечного ритма в течение первых часов сна, хотя пульс быстро возвращался к норме. На седьмой час сна пульс тех, кто засыпал раньше был даже ниже, чем при обычном времени отхода ко сну.
Если же добровольцы ложились спать позже среднего времени даже на 30 минут, их пульс увеличивался и оставался высоким на следующий день, начиная снижаться лишь примерно после шести вечера. Чем позже человек засыпал, тем выше был его сердечный ритм.
Авторы работы отмечают, что, чтобы установить причинно-следственные связи и подтвердить закономерности, которые они обнаружили, на людях других возрастов и социальных групп, необходимы дальнейшие исследования.
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