Март 26th, 2020

Врачи рассказали какие болезни вызывает плохой сон

Ученые выяснили, что если люди засыпают позже привычного времени, то во время сна и на следующий день их пульс значительно выше нормы. Такие же закономерности обнаружили и при отходе ко сну более, чем на 30 минут раньше обычного, хотя в таком случае пульс возвращался к норме через несколько часов сна. Статья опубликована в журнале npj Digital Medicine.

Многочисленные исследования демонстрируют, как сильно гигиена сна влияет на наше здоровье. Недостаточная длительность сна увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, а также снижает общую продолжительность жизни. Взрослым людям ученые и врачи советуют спать по 7-9 часов в сутки, однако важна не только длительность сна сама по себе. Менее изучено влияние на здоровье режима сна, хотя во всех рекомендациях указывают, что необходимо ложиться в одно и то же время. Если время отхода ко сну меняется день ото дня, страдают нервная система и метаболизм. Про влияние того, насколько постоянно время, когда мы ложимся спать, на сердечно-сосудистую систему, известно не так много.

Ключевой показатель, который отражает здоровье сердечно-сосудистой системы, — пульс в состоянии покоя. Высокий пульс связанс повышенным риском смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель важен в динамике: на здоровье влияет то, как он меняется во времени и с возрастом и насколько быстро возвращается к норме после подъема.

Группа ученых из Университета Нотр-Дам во главе с Луисом Фаустом (Louis Faust) регистрировала пульс и время отхода ко сну у 557 студентов с помощью трекеров активности (умных браслетов). Всего были собранные данные за более чем 255 тысяч ночей. Нормальное время отхода ко сну вычисляли в каждый семестр отдельно как промежуток в 30 минут до и после среднего времени засыпания.

Если участники ложились спать на 30 минут раньше привычного времени, их пульс не изменялся. Однако засыпание больше, чем на полчаса раньше обычного приводило к значительному увеличению сердечного ритма в течение первых часов сна, хотя пульс быстро возвращался к норме. На седьмой час сна пульс тех, кто засыпал раньше был даже ниже, чем при обычном времени отхода ко сну.

Пульс в течение сна в случаях, когда участники засыпали раньше обычного времени. Цветные линии — усреднение отклонения от среднего времени отхода ко сну на определенный промежуток времени Louis Faust et al. / npj Digital Medicine, 2020 Поделиться

Пульс в течение дня после того, как участники засыпали раньше обычного времени. Цветные линии — усреднение отклонения от среднего времени отхода ко сну на определенный промежуток времени. Колебания пульса отражают дневные циркадные ритмы Louis Faust et al. / npj Digital Medicine, 2020 П

Если же добровольцы ложились спать позже среднего времени даже на 30 минут, их пульс увеличивался и оставался высоким на следующий день, начиная снижаться лишь примерно после шести вечера. Чем позже человек засыпал, тем выше был его сердечный ритм.

Пульс в течение сна в случаях, когда участники засыпали позже обычного времени. Цветные линии — усреднение отклонения от среднего времени отхода ко сну на определенный промежуток времени

Пульс в течение дня после того, как участники засыпали позже обычного времени. Цветные линии — усреднение отклонения от среднего времени отхода ко сну на определенный промежуток времени. Колебания пульса отражают дневные циркадные ритмы

Авторы работы отмечают, что, чтобы установить причинно-следственные связи и подтвердить закономерности, которые они обнаружили, на людях других возрастов и социальных групп, необходимы дальнейшие исследования.