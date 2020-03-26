Врачи предупреждают,что тяга к сладкому может быть симптомом опасной болезни

Непреодолимая тяга к сладкому может быть не только предвестником, но и симптомом серьёзных заболеваний.
На первых этапах с каждой съеденной конфеткой уровень глюкозы в крови подскакивает не сильно — инсулин понижает её. Но чем выше уровень глюкозы, тем ближе мы к сахарному диабету.
Как утверждает диетолог, ещё одной причиной тяги к сладкому может стать дисбактериоз в кишечнике. Если «хорошие» бактерии любят волокна и клетчатку, то «плохая» микрофлора преимущественно питается глюкозой. Диетологи советуют не есть с утра сладости, в противном случае организм приучается к глюкозе, и в течение дня постоянно будет требовать сахар.
Специалисты рекомендуют на завтрак есть белки и жиры: это насытит организм и предотвратит дальнейшие сахарные «срывы». Слезть с «сахарной иглы»помогут фрукты. При этом их можно есть до 300 граммов в день.
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