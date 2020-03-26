Март 26th, 2020

Вирус посадил кино на карантин

Во многих странах объявлен карантин из-за коронавируса. Закрыты не только государственные границы, концертные площадки, кафе, кинотеатры, но и съемочные площадки. Киностудии начали откладывать, а то и вовсе переносить на осень или следующий год ближайшие премьеры, замораживать съемки или даже распускать съемочные команды.

Мы составили примерный и неполный список фильмов, которые зрители в ближайшее время не смогут увидеть.

Студия Warner Bros. заморозила проходившие в Великобритании съeмки нового «Бэтмена».

Студия Paramount Pictures на неопределенный срок перенесла премьеры «Тихого места 2″ и комедии «Любовнички» и еще в конце февраля приостановила проходившие в Венеции съемки новой части «Миссия невыполнима». Поскольку пик эпидемии в Италии по-прежнему не пройден, сроков возобновления съемок пока нет. Впрочем, времени до намеченной на июль 2021 года премьеры еще навалом.

Студии MGM и Universal перенесли премьеру нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» с 8 апреля на 25 ноября.

Также Universal аж на целый год, с 22 мая на 2 апреля 2021 года, перенесла премьеру девятого «Форсажа» и заморозила съемки нескольких картин, включая третью часть «Мира юрского периода».

Disney на неопределённый срок отложила премьеры фильмов «Мулан» и «Новые мутанты». Для «Мутантов» это уже четвертый перенос — фильм не может выйти в прокат с апреля 2018 года. Лишился даты релиза и детективный фильм ужасов «Оленьи рога».

Также Disney приостановила работы над «Русалочкой», «Питером Пэном и Венди», «Аллеей кошмаров», сиквелом «Дорогая, я уменьшил детей» и ремейком «Одного дома». На неопределённый срок приостановлена и работа над исторической драмой «Последняя дуэль», которую Ридли Скотт снимает в Ирландии.

Кроме того, Marvel Studios временно приостановила съемки «Шан-Чи», поскольку режиссер Дестин Креттон решил на пару недель самоизолироваться. Студия подчеркивает, что у Креттона нет коронавируса — просто режиссер решил перестраховаться после рождения ребенка. Вторая съемочная группа ведет съемки по графику.

И, наконец, студия Sony с апреля на август перенесла премьеру фильма «Кролик Петрик 2″.

Студия Warner Bros. приостановила производство новой «Матрицы» и «Фантастических зверей 3″.

Производство сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии тоже приостановили — специалисты поработают из Лос-Анджелеса. Плюс, компания переключится на работу подразделения спецэффектов.

17 марта «Иноекино» объявило о переносе проката «Бегущего по лезвию» на неопределенный срок — «до лучших времен». Соответственно, отменяются все спецпоказы.

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок.

Lionsgate переносит фильмы «Антебеллум», «Пила: Спираль» и «Беги!».

Производство спецэпизода «Друзей» (в формате ток-шоу с актерами) также приостановлено.

Вторая часть «Миньонов» отложена из-за того, что анимационная студия Mac Guff временно приостановила работу в Париже — команда теперь попросту не успеет завершить проект в срок.

Суммарно Голливуд уже потерял из-за коронавируса 7 миллиардов долларов, а если ситуация не исправится к маю, то сумма потерь вырастет до 17 миллиардов.