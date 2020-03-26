Март 26th, 2020

В период коронавируса евреи начали доставлять еду Праведникам народов мира

Сотрудник From the Depths развозит продукты праведникам. Фото: JTA

В юности Кристина Ковальска спасла еврейскую семью из четырех человек, прятавшуюся в пекарне ее родителей в Варшаве, — пишет The Jerusalem post. Тогда она не испытывала страха, хотя всю ее семью могли расстрелять вместе с евреями. Но сегодня 88-летняя Ковальска опасается за свою жизнь из-за коронавируса, смертность от которого особенно высока среди людей старше 70 лет.

«Мне страшно выходить на улицу», — признается женщина, муж и сын которой умерли, и которая живет одна на третьем этаже в доме без лифта. Во всем мире люди ее возраста минимизировали контакты с внешним миром, чтобы избежать заражения COVID-19. Для Праведников народов мира, живущих в Варшаве, эта задача значительно упростилась.

Еврейская организация From the Depths («Из глубин»), занимающаяся сохранением памяти о Холокосте, в прошлом году начала предлагать людям, спасавшим евреев, бесплатные поездки на такси. Сегодня она превратила свой небольшой парк из четырех автомобилей в службу доставки еды и необходимых товаров Праведникам народов мира.

Основатель организации Джонни Дэниелс лично доставляет продукты в маске и перчатках. Машины дезинфицируют после каждой доставки. По словам Дэниелса, с началом пандемии вырос спрос на услуги такси, поскольку оно более безопасно, чем общественный транспорт. «Людям часто приходится покупать продукты в нескольких супермаркетах из-за того, что многие сограждане запасаются», что привело к дефициту, — добавляет он.

Панорама Варшавы

В Польше подтверждено около 600 случаев COVID-19 и семь смертей от него (на 23.03). Дэниелс отметил, что многие праведники стали его друзьями за эти годы и приглашают его на чай. Некоторые из них одиноки. «Я вежливо отказываюсь от приглашений», — говорит он. «Это люди, которых я обычно обнимаю и целую в щеку на мероприятиях, но в эти дни я просто приношу сумки в их квартиры, и ухожу оттуда».

«Это любезная услуга, — подчеркивает Кристина Ковальска. — Это означает, что мне не нужно выходить на улицу и рисковать своим здоровьем». По словам начальника отдела логистики Оливера Вангарта, сотрудники выделяют время для телефонных разговоров с Праведниками народов мира, помогая справиться им с изоляцией. «Эти люди встали на защиту нашего народа, когда мы в этом нуждались, — говорит Дэниэлс. — Теперь они нуждаются в нашей поддержке, и мы должны им помочь».

Кнаан Липшиц, JTA