В Израиле военный беспилотник превратили в аэротакси

Израильская компания Metro Skyways, «дочка» Urban Aeronautics, подготовила проект перспективного шестиместного городского аэротакси CityHawk и договорилась с сингапурской компанией чартерных вертолетных перелетов Ascent о коммерциализации летательного аппарата. Как пишет AINonline, по условиям соглашения, Ascent будет заниматься коммерциализацией CityHawk в странах Азии.
Разработка CityHawk ведется с 2017 года на базе беспилотного летательного аппарата Cormorant (ранее разрабатывавшегося по проекту AirMule). Последний создается для военных и спасательных служб в качестве транспорта боеприпасов, провизии и летательного аппарата для медицинской эвакуации.
Беспилотник Cormorant способен развивать скорость до 180 километров в час, находиться в воздухе до пяти часов и перевозить грузы массой до 635 килограммов. Предельная высота полета аппарата составляет 3,7 тысячи метров.
Согласно проекту, CityHawk будет выполнен полностью электрическим с питанием электромоторов и бортовых систем от водородной батареи. Первый полет перспективного шестиместного аэротакси планируется на 2021 год. Разработчики полагают, что CityHawk позволит значительно повысить эффективность хелипортов и увеличить воздушные пассажирские перевозки в городах и между городом и пригородом.
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