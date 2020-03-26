В Израиле военный беспилотник превратили в аэротакси

Израильская компания Metro Skyways, «дочка» Urban Aeronautics, подготовила проект перспективного шестиместного городского аэротакси CityHawk и договорилась с сингапурской компанией чартерных вертолетных перелетов Ascent о коммерциализации летательного аппарата. Как пишет AINonline, по условиям соглашения, Ascent будет заниматься коммерциализацией CityHawk в странах Азии.

Разработка CityHawk ведется с 2017 года на базе беспилотного летательного аппарата Cormorant (ранее разрабатывавшегося по проекту AirMule). Последний создается для военных и спасательных служб в качестве транспорта боеприпасов, провизии и летательного аппарата для медицинской эвакуации.