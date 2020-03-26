 
 
Март 26th, 2020

В Израиле военный беспилотник превратили в аэротакси

 

Израильская компания Metro Skyways, «дочка» Urban Aeronautics, подготовила проект перспективного шестиместного городского аэротакси CityHawk и договорилась с сингапурской компанией чартерных вертолетных перелетов Ascent о коммерциализации летательного аппарата. Как пишет AINonline, по условиям соглашения, Ascent будет заниматься коммерциализацией CityHawk в странах Азии.

 Разработка CityHawk ведется с 2017 года на базе беспилотного летательного аппарата Cormorant (ранее разрабатывавшегося по проекту AirMule). Последний создается для военных и спасательных служб в качестве транспорта боеприпасов, провизии и летательного аппарата для медицинской эвакуации.

Cormorant разрабатывается с 2010 года. В 2013 году аппарат выполнил первый полет по заранее определенному маршруту, а в 2015-м — полностью автономный полет с самостоятельным расчетом маршрута. Cormorant оснащен двумя вентиляторами, расположенными параллельно земле в корпусе, а также двумя толкающими вентиляторами в хвостовой части. Взлетная масса аппарата составляет 1,4 тонны.

Беспилотник Cormorant способен развивать скорость до 180 километров в час, находиться в воздухе до пяти часов и перевозить грузы массой до 635 килограммов. Предельная высота полета аппарата составляет 3,7 тысячи метров.

Согласно проекту, CityHawk будет выполнен полностью электрическим с питанием электромоторов и бортовых систем от водородной батареи. Первый полет перспективного шестиместного аэротакси планируется на 2021 год. Разработчики полагают, что CityHawk позволит значительно повысить эффективность хелипортов и увеличить воздушные пассажирские перевозки в городах и между городом и пригородом.

Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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