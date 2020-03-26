Март 26th, 2020

Ученые объяснили зачем людям снятся кошмары





Наверное, все бы хотели знать, какую смысловую нагрузку несут кошмарные сновидения. Эксперты из Женевского университета и Висконсинского университета попытались ответить на это вопрос.

Как было уставлено, негативные эмоции во сне помогают лучше справляться со стрессом в реальной жизни, они якобы эмоционально готовят нас к будущим неприятностям.



Ученые даже сумели выяснить, какие части мозга «ответственны» за кошмары. Это островковая доля и поясная кора. Такие данные были получены при помощи электроэнцефалограммы, которая производилась 18 добровольцам. Интересно, что перечисленные области также активируются во время испуга в реальности. Поясная кора отвечает за адекватное реагирование на внешние угрозы. Островковая доля, в свою очередь, отвечает за эмоции.



Во втором эксперименте приняло участие 89 добровольцев. Их попросили записывать все кошмары и эмоции, которые испытывали. Удивительно, что люди, которые больше всех видели негативные сны, оказались более устойчивыми в эмоциональном плане ко внешним факторам.



Таким образом, сны – это некая тренировка психической системы перед реальными сложностями в жизни.