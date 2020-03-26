 
 
Март 26th, 2020

США объявили за поимку Мадуро награду в $15 миллионов

© Фото с сайта www.kremlin.ru

Власти США объявили награду в $15 миллионов за поимку венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиций США.

Вашингтон обвинил в наркоторговле самого Мадуро и руководство страны. В списке обвиняемых также: глава национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондон, бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль Барриос, генерал-майор в отставке Кливер Алькала Кордонес и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда. За них США тоже назначили награду в $10 миллионов.

Category: Новости, США ﻿
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