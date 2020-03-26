 
 
Март 26th, 2020

Семья Софии Ротару понесла тяжелую утрату

ротаруВ семье знаменитой певицы Софии Ротару случилось несчастье.

Утром 24 марта умер муж младшей сестры Софии Ротару Сергей Хлябич. Об этом народная артистка СССР сообщила в Инстаграме.

 Певица опубликовала снимок зятя в сторис и подписала: «Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем».

В последние годы Сергей Хлябич занимался бизнесом, а когда-то был музыкантом, руководил ансамблем «Черемош», где они и познакомились с Лидией.

Прожили более 40 лет вместе, родили дочь, которую назвали в честь знаменитой тети Софией. Сейчас она — известная украинская певица Sonya Kay.

 

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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