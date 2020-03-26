Март 26th, 2020

Семья Софии Ротару понесла тяжелую утрату

В семье знаменитой певицы Софии Ротару случилось несчастье.

Утром 24 марта умер муж младшей сестры Софии Ротару Сергей Хлябич. Об этом народная артистка СССР сообщила в Инстаграме.

Певица опубликовала снимок зятя в сторис и подписала: «Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем».

В последние годы Сергей Хлябич занимался бизнесом, а когда-то был музыкантом, руководил ансамблем «Черемош», где они и познакомились с Лидией.

Прожили более 40 лет вместе, родили дочь, которую назвали в честь знаменитой тети Софией. Сейчас она — известная украинская певица Sonya Kay.