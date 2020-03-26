Март 26th, 2020

Премьера «Чудо-женщины 2″ отложена на конец лета

Как и ожидалось, студия Warner перенесла релиз дисишного блокбастера «Чудо-женщина: 1984″, сообщает Comic Book.

Фильм не выйдет 5 июня, как было запланировано. Вместо начала лета картина попадет в кинотеатры в конце лета, а именно 14 августа. К тому времени, как предполагает руководство Warner, мировой кинопрокат стабилизируется.

Отметим, что ранее появился слух, будто студия и вовсе не хочет выпускать сиквел «Чудо-женщины» в кинотеатры, так как неизвестно, когда именно они заработают в привычном режиме, а рассматривает возможность релиза на потоком сервисе HBO Max.

Благо, слух не подтвердился, и мы все же увидим этот фильм на большом экране, пусть и позже, чем рассчитывали.