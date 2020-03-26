Март 26th, 2020

Поевший мухоморов россиянин начал избивать представителей властей

В Кемерово Центральный районный суд приговорил местного жителя к двум годам условно за насилие в отношении полицейского.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в сентябре 2019 года кемеровчанин встретился с другом. Они решили поесть заранее заготовленных сушёных мухоморов. Такое желание они объяснили очищением организма и сознания.

Поев мухоморов, мужчины пошли гулять по Кемерово. Но из-за съеденных мухоморов их сознание помутилось, они не могли идти, постоянно падали на асфальт и вели себя неадекватно. Приятелей заметил полицейский, он подошёл к ним и попросил предъявить документы.

Кузбассовцы ответили отказом, а один из них ударил полицейского по лицу, разбив ему губу. На него завели уголовное дело.