 
 
Март 26th, 2020

Отрицающая у себя коронавиус Северная Корея попросила помощи из-за коронавируса

Фото: Jon Chol Jin / AP

Северная Корее, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Пхеньяне.

Отмечается, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфицирования. Источники подчеркнули, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

Financial Times указывает, что ранее Пхеньян заявлял об отсутствии у себя зараженных. Однако международные эксперты настороженно относятся к таким словам, поскольку в стране провели мало тестирований. При этом как минимум 10 тысяч человек в Северной Корее находятся в карантине, добавляет издание.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии.

Category: Мир, Новости ﻿
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