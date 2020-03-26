Отрицающая у себя коронавиус Северная Корея попросила помощи из-за коронавируса

Северная Корее, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Пхеньяне.

Отмечается, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфицирования. Источники подчеркнули, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

Financial Times указывает, что ранее Пхеньян заявлял об отсутствии у себя зараженных. Однако международные эксперты настороженно относятся к таким словам, поскольку в стране провели мало тестирований. При этом как минимум 10 тысяч человек в Северной Корее находятся в карантине, добавляет издание.

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В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии.