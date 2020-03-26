На далеком астероиде нашли потерянный космический аппарат, подающий странные сигналы. Пока исследователи считают, что это сбой программы, но большее удивление у них вызвал тот факт, что аппарат до сих пор работает и двигается.
Спускаемый модуль «Хаябусы» проработал на Рюгу почти год после окончания срока службы. Ученые из миссии выяснили это благодаря тому, что аппарата через 10 месяцев зафиксировал сигналы от модуля из области, расположенной далеко от первоначального места посадки. Зонд «Хаябуса-2» посетил астероид Итокава в 2010 году и собрал образцы грунта с космического тела. В рамках изучения грунта с Итокавы ученые хотели определить его возраст — он должен быть схож с возрастом Солнечной системы. Оказалось, что он составил 4,64 млрд лет, а диаметр астероида превысил 20 км.
Кроме того, анализ грунта позволит подтвердить теорию, что многие отдельные метеориты и их прародители из класса астероидов имеют абсолютно идентичный состав.
Посадочный модуль «Сова» достиг поверхности астероида Рюгу раньше, чем основной исследовательский аппарат. Он прыгал по поверхности объекта, собирая научные данные и с помощью трех камер занимался созданием стереоизображений грунта.
Последние данные от «Совы» ученые получили на десятый день миссии, после чего модуль перестал выходить на связь. Однако в новом пакете данных, отправленных «Хаябусой-2» на Землю, ученые обнаружили свидетельство того, что модуль выжил после окончания миссии.
Спустя 10 месяцев после того, как «Сова» перестал выходить на связь, «Хаябуса-2» зафиксировал сигнал от него, источник которого находился достаточно далеко от места, где должен был включиться модуль. Это означает, что в течение 10 месяцев модуль прыгал по поверхности Рюгу. Кроме того сам сигнал сильно искажен и передает непонятную информацию, которую расшифровать пока не получается.
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