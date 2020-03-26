На далеком астероиде нашли потерянный космический аппарат, подающий странные сигналы

Кроме того, анализ грунта позволит подтвердить теорию, что многие отдельные метеориты и их прародители из класса астероидов имеют абсолютно идентичный состав.

Посадочный модуль «Сова» достиг поверхности астероида Рюгу раньше, чем основной исследовательский аппарат. Он прыгал по поверхности объекта, собирая научные данные и с помощью трех камер занимался созданием стереоизображений грунта.

Последние данные от «Совы» ученые получили на десятый день миссии, после чего модуль перестал выходить на связь. Однако в новом пакете данных, отправленных «Хаябусой-2» на Землю, ученые обнаружили свидетельство того, что модуль выжил после окончания миссии.

Спустя 10 месяцев после того, как «Сова» перестал выходить на связь, «Хаябуса-2» зафиксировал сигнал от него, источник которого находился достаточно далеко от места, где должен был включиться модуль. Это означает, что в течение 10 месяцев модуль прыгал по поверхности Рюгу. Кроме того сам сигнал сильно искажен и передает непонятную информацию, которую расшифровать пока не получается.